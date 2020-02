Le coronavirus et les théories du complot

«Selon un sondage québécois, 26% des Québécois ne croient pas que les vaccins sont si inoffensifs que ça pour leurs enfants. Et ce serait une statistique qui est en augmentation. Je veux bien croire que ces gens croient que les politiciens soient à la solde des pharmaceutiques et qu'ils n'ont aucune considération pour la population, mais quand on réfléchit de façon cartésienne, on sait que cela n'a pas de sens. Mais non, ces croyances persistent et continuent»