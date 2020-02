Blocus du réseau ferroviaire | «C’est véritablement de l’infantilisme» - Gilles Proulx

Des membres de diverses communautés mohawks bloquent le trafic ferroviaire, notamment dans le sud de Montréal et en Ontario depuis plus d’une dizaine de jours. Ils ont déclaré qu’ils resteront en place tant que la Gendarmerie royale du Canada ne quittera pas le territoire de la nation Wet’suwet’en dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Cette communauté autochtone se bat contre un gazoduc. L’ancien animateur et chroniqueur Gilles Proulx partage ses impressions et rappelle certains faits historiques.