Guy Nantel au PQ | «J’ai l’intime conviction qu’il est soutenu par Pierre Karl Péladeau» - Luc Ferrandez

«Je ne veux plus entendre des jokes: ‘’un clown qui s’en va en politique’’. Je connais des humoristes qui sont extrêmement intelligents, comme je connais des politiciens qui sont brillants et moins brillants. La vision de Guy Nantel est claire, tu comprends pourquoi il vient en politique. J’ai parlé à un autre candidat, à la direction du Parti libéral, Alexandre Cusson et je vais te dire, il était plus difficile à suivre que Guy Nantel. Quand Nantel parle de souveraineté, je ne pense pas qu’il se déshonore. Il n’a pas l’air fou. Est-ce qu’il a une chance? Ce sont les militants qui vont décider»