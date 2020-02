Revue de presse | Tempête: «Si on n’a pas besoin de sortir, on reste calme à la maison»

«Chaque fois qu’il y a fermetures d’école en raison d’une tempête, les gens commentent. Certains se promènent avec un igloo roulant, d’autres adaptent peu leur conduite aux conditions routières. Les gens chialent beaucoup. C’est vendredi. Si on n’a pas besoin de sortir, on reste à la maison. On reste calme.»