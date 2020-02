École Louis-Joseph-Papineau | «C’est une école qui fait dur» - Luc Ferrandez

«C’est une situation franchement inacceptable. La liste des effets secondaires d’une absence de lumière naturelle est nombreuse : maux de tête, dépression. Du ministre aux parents, en passant par les enseignants et les élèves, tout le monde est d’accord pour qu’il y ait un changement. Mais la CSDM me dit qu’elle n’a pas de baguette magique. On a eu la promesse qu’il y aurait une étude de faisabilité pour faire des fenêtres»