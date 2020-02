Revue de presse | Tempête, coronavirus... encore!

«Je reçois des courriels de gens qui disaient que la police, commissions scolaires, des employeurs, des gens en ressources humaines sont obligés de dire à leurs employés, à des profs de ne pas isoler des élèves ou des collègues de travail d’origine asiatique... La police et les directions d'écoles invitent les gens à ne pas tenir de propos racistes d'une part et de ne pas avoir une attitude de crainte non justifiée et de ne pas avoir ce réflexe de s'éloigner, d'isoler les gens avec qui ils sont en contact pourtant tous les jours.»