Émile Proulx-Cloutier | Conseils pour diminuer l'empreinte environnementale laissée par l’activité numérique

«L’utilisation d’Internet serait responsable de 3 à 4 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 au niveau mondial. C’est plus que l’aviation civile. Envoyer un courriel avec une pièce jointe serait aussi énergivore qu’une ampoule allumée pendant 24 heures. Par jour, dans le monde, on envoie plus de 293 milliards de courriels»