Revue de presse | «Des experts s’inquiètent davantage à propos du coronavirus»

«Le dernier bilan fait état de 6000 cas confirmés et 130 personnes décédées. Environ 50 millions de citoyens de diverses villes sont placés en quarantaine. En nombre de personnes touchées, ce virus est plus important que le SRAS. Des Américains sont évacués de Chine. British Airways, comme d’autres compagnies aériennes, annule tous ses vols vers et en provenance de la Chine. Les experts s’inquiètent davantage puisque le nombre de cas à l’extérieur de la Chine augmente de manière importante. Au Canada, trois cas sont confirmés. Le plus récent a été détecté en Colombie-Britannique. Au pays, ça demeure sous contrôle. Contrairement à d’autres pays comme les États-Unis et la France, le Canada ne semble pas savoir quoi faire avec les Canadiens qui se retrouvent au cœur de l’histoire (en Chine). Le Canada est assez lent à réagir.»