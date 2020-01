Applebaum gardera ses indemnités de départ | «Incroyable, un maire qui est arrêté par la police alors qu'il est en fonction part avec 268 000$»

«Absolument incroyable... Un maire corrompu, un maire qui est arrêté par la police alors qu'il est en fonction part avec 268 000$... On a rejeté l'argumentaire de la ville en disant que les crimes commis par Applebaum l'ont été avant qu'entre en vigueur la loi sur le remboursement d'indemnités... Ça prend du front d'aller te mettre la face dans la vitrine en disant je suis le maire Montréal. Est-ce qu'il pensait qu'il était protégé? Qu'on ne pouvait pas l'arrêter? Quand tu sais ce que tu as fait, que tu t'es fait graissé, tu restes le plus discret possible? Pas lui...»