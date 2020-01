Lino Saputo et la mafia | «Est-ce qu’on est encore en train de condamner quelqu’un sur la place publique?» - Lise Ravary

«Mentir, ce n’est pas un crime, si tu ne mens pas devant un juge. Mais est-ce que les conséquences pour M.Saputo et sa famille valent des accusations publiques qui ne pourront jamais être vérifiées dans un cadre juridique? Il n’y aura jamais de procès ni d’accusation. Mais dans la tête de la plupart des Québécois aujourd’hui, et je les comprends, Lino Saputo était associé avec la mafia et c’est à cause de la mafia s’il a parti sa business. Donc moralement et juridiquement, à quoi sert une enquête de deux ans de l’équipe d’Enquête?»