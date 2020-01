Des compagnies bannies continuent d'obtenir des contrats | Que fait l'autorité des marchés publics?

«La vraie vie, c'est que l'Autorité des marchés publics n'a pas de vrais pouvoirs, a des pouvoirs très limités. Des fois, je me demande: quand on crée une structure comme celle-là après le dépôt du rapport de la Commission Charbonneau, est-ce que c'est parce qu'on a mal évalué ce que ça prenait pour être efficace ou si volontairement on a laissé des trous dans la loi? Je ne veux pas faire de projets d'intention, mais... Ça fait que t'as Ti-Pit qui nomme sa soeur au sein d'entreprises qui sont dans les faits dirigées par des crapules qui normalement n'auraient pas le droit d'obtenir les fameux contrats publics, mais qui continuent quand même d'aller les décrocher.»