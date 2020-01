Meurtre à Mascouche | «On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens»

«Quand un drame comme ça arrive, quand un homme est accusé, encore une fois, d’avoir tué sa femme, cela interpelle beaucoup d’auditrices et d’auditeurs. J’ai entendu jeudi des commentaires de proches de la famille disant que cette famille était parfaite, un modèle. Je haïs quand on va sonder des amis et des membres de la famille. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Ce qu’on comprend, c’est que l’accusé aurait fait l’objet d’allégations au travail. La police se serait mêlée de l'affaire. Disons que la situation a peut-être provoqué une escalade dans le couple. On présume qu’une bagarre s’est terminée par un décès. Pensons aux enfants qui ont été exposés à cette rage et violence… Ils ont perdu leur mère. C’est épouvantable. Il faut souligner le doigté des enquêteurs quand vient le moment d’approcher des enfants a dans de telles circonstances.»