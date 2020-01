Nouveau cours de citoyenneté : «Qu’arrive-t-il s’il n’y a plus de spiritualité dans notre société?

«Oui, ça pourrait être un cours de citoyenneté. Est-ce que ça peut être un cours plus large? Oui. Mais attendez, on est en train de dire qu’on va parler de sexualité, de culture de société, de démocratie, on va devenir un éco-citoyen, on va faire du développement de soi, des relations interpersonnelles. Je pense qu’on est rendu au gros couteau suisse. Tout ce qui ne rentre pas dans les autres cours, on va mettre ça là-dedans?»