Les climatosceptiques sont-ils une espèce en voie de disparition?

Et l’Australie ne fait pas bande part. Dans la plupart des pays occidentaux, on retrouve des pourcentages similaires de gens qui ne font pas le lien entre l’activité humaine et les changements climatiques.

La journaliste estime toutefois qu’il y a eu du progrès dans les mentalités puisque le pourcentage de climatosceptique était de l’ordre de 50% en 2015.