Revue de presse | «C’est d’une tristesse infinie»

«La vitesse n'est pas en cause, l'alcool n'est pas en cause, la drogue n'est pas en cause. L'inexpérience peut-être et le fait d'être nombreux dans un véhicule peut amener de la distraction... C’est d’une tristesse infinie. Je pense à ses parents, à ses amis, à toute sa famille. En espérant que les autres vont s'en sortir sans trop de séquelles bien qu'on reste toujours marqué. Pour avoir rencontré des gens qui ont perdu des jeunes dans des accidents, c'est comme une blessure à vie. C’est un message qui est envoyé surtout à la veille de ce long congé d'être hyperprudent.»