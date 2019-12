Revue de presse | «Jean Charest veut revenir: je ne pense pas qu'on est en mode pardon»

«Je me suis dit: les conservateurs c’est quoi leur objectif? Prendre le pouvoir. Ils ont besoin du Québec, quand même! Je ne pense pas que la candidature de Jean Charest soit un problème ailleurs qu’au Québec. Mais, comment va-t-il faire campagne au Québec dans le contexte où officiellement il fait toujours l'objet d'une enquête... Ça veut dire quoi? On va fermer le dossier? Je regarde les courriels des gens; je ne pense pas qu'on est en mode pardon. On est loin de ça.»