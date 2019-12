Assouplissement de la règle d’ancienneté chez les enseignants : «Ça prend des couilles pour faire ça» - Luc Lavoie

«Je comprends le gouvernement, mais je suis d’accord avec les syndicats. On le sait que ça existe des professeurs en fin de carrière et qui répètent d’année en année le même cours et qui en font le moins possible. Ce sont les mieux payés et dans certains cas, ceux qui travaillent le moins. Ceux en entrée doivent travailler plus, ils doivent faire leur cour, on les envoie dans des classes difficiles. Donc, oui, il y a de la sous-performance dans le système et mettre uniquement de l’argent, ça ne règlera pas le problème»