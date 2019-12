«Bernard Landry devrait être célébré à travers le Canada» -Luc Ferrandez

Luc Ferrandez rappelle toutes les fois que des lieux publics ou des parcs de la ville de Montréal ont changé de nom en faveur d’une personne issue des communautés anglophones ou autochtones.

« Est-ce qu’il y a des Tremblay et des Lamoureux dans ces noms-là? Il n’y en a pas des Gagnon et des Roberge… Il y a une ouverture à la diversité. Une immense ouverture à la diversité! Mais cette ouverture-là, ça se pratique dans les deux sens. Nous, on la pratique. Là, on est à l’heure de l’ouverture, de la diversité et de la reconnaissance de notre vivre ensemble.