«Il y a toujours des gens qui m'écrivent en me disant: je suis avec des enfants, vous n'avez pas d'affaire à parler de ça; c'est épouvantable. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il faut en parler. Plus on va en parler, mieux c'est... Quand ça fait 15 fois que tu te ramasses à la même adresse, c’est quoi le pouvoir des policiers? Y a-t-il des solutions ? C'est quoi? Endurer la violence conjugale et ne rien dire? On ne parle pas de ce genre d'évènements par plaisir. C'est une façon de dire aux femmes: vous n'êtes pas seules.»