Notre chroniqueur Ray Lalonde était de passage samedi matin à l’émission de Paul Houde afin de faire le décompte des 5 meilleures chansons de ralliement du Football universitaire américain.

Voici les meilleurs «fight songs»:

5- L’Université du Michigan: Go Blue

4- L’Université de Penn State: Fight on State

3- L’Université de l’Ohio: The Pride of the Buckeyes

2- L’Université de la Californie du Sud: USC Trojans

1- L’Université Notre Dame: Irish Fight Song