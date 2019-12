Controverse au REM : station Bernard-Landry ou Quai des Irlandais?

«40% des Québécois de souche auraient des sous-souches irlandaises. Donc quand Valérie Plante dit que Bernard Landry a construit la cité du multimédia, c’est comme dire qu’on n’a pas d’histoire. Il va y avoir 26 stations du REM, me semble qu’on pourrait trouver une place pour ce grand politicien. Mais ces gens qui sont venus il y a un siècle, ils se sont intégrés à la société québécoise et se serait l’fun si on les reconnaissait»