Mike Ward et la liberté d'expression: «Peut-on se battre pour autre chose qu’une joke?» - Alexandre Taillefer

«C’est tellement extrême, c’est tellement poussé loin, tu ne t’attends tellement pas à ce qu’il dise ça. C’est sa forme d’humour. Il n’est pas le premier à faire ça. Les films d’horreur sont basés là-dessus. Ils vont plus loin que plus loin. Il y a une partie de la littérature pornographique, la littérature sur la torture, sur la peinture… on va aller plus loin, on va te surprendre. Mais il y a une différence entre faire de la littérature sur la torture et dire : ‘’demain, je propose qu’on torture Catherine Deneuve’’. Ce n’est pas pareil parce que là, tu viens de lâcher la chasse à courre. Tu viens d’ouvrir la trappe pour les rats et les haineux qui vont aller à la poursuite de la personne. Parce que tu as donné un nom, tu as donné une cible»