Cauchemar sur la ligne Deux-Montagnes | Les usagers prennent des mesures radicales

Plusieurs résidents de Deux-Montagnes ont pris des mesures radicales afin d’éviter les travaux du Réseau express métropolitain (REM).

Certains ont décidé de vendre leur maison, d'autres doivent dépenser plus d’argent, choisir une maison plus petite ou un condo pour être plus près du boulot ou des transports collectifs.

Un résident rencontré par notre reporter a quant à lui décidé de... précipiter sa retraite.

Any Guillemette, journaliste de Cogeco Nouvelles, a préparé une série de reportages sur le sujet. Voici le premier.