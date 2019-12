Revue de presse | Un rapport « futile » sur la fuite de données personnelles

En ce jeudi matin, Paul Arcand réagissait sur le rapport gouvernemental émis par la Commission spéciale sur les fuites de données.

Selon un article du Devoir, le rapport de huit pages ne présente pas de recommendations, mais plutôt des observations. Paul Arcand s'insurge devant le manque d'intérêt des gouvernements face à ce phénomène.

Également au menu de la revue de presse, la lettre signée par plus de 200 chercheurs et professionnels de la santé concernant l'omertà qui existe dans le réseau de la santé, et qui dénonce « l'approche industrielle » pour les patients vulnérables et l'essoufflement du personnel.

Les signataires dévoilentla culture d'entreprise qui empĉhe les gens de dénoncer les soins de santé dispensés comme dans une usine, sous peine de représailles.

Paul Arcand revient également sur la gaffe de Justin Trudeau à l'égard de Donald Trump.