Le 98.5 | Encore la station la plus écoutée à Montréal!

Radio Circulation 730AM

Pour la période sondée, Radio Circulation 730AM a rejoint près de 1 million d’auditeurs, ce qui démontre clairement que notre station spécialisée répond aux besoins des utilisateurs du réseau routier.

À propos du 98,5

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue, Lachute et à Hawkesbury (Ontario). Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102,9 à Québec et le 95,7 KYK au Saguenay. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d’auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d’information radiophonique privée au Québec.