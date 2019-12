Revue de presse | 15 garderies fermées parce que des adultes présentaient une menace pour les enfants

«En un an et demi, il y a 15 garderies privées qui ont dû fermer, qui n'ont pu ouvrir parce que le propriétaire ou un membre de sa famille étaient considérés comme une menace pour les enfants. 15 c'est quand même pas mal. 15 sur 255 vérifications, vous allez me dire que c'est un faible pourcentage, mais ça demeure élevé.... Là où c'est particulier, c'est qu'il y a des femmes, principalement, qui découvrent les antécédents criminels de leur conjoint... Elles apprennent qu'il a des antécédents et qu'à cause de lui la possibilité d'avoir un service de garde vient de tomber.»