Il veut pouvoir séjourner en Floride sans perdre son chèque de l'aide sociale

«Ça représente une enfreinte aux droits de la personne et à la Charte canadienne des droits et libertés. J'ai plus de disponibilité, je devrais être capable d'y aller, mais avec ce règlement, c'est impossible. C'est impossible de participer à aucun évènement de vie familiale ou même d'aller me ressourcer pour ma santé mentale, pour mon bien-être.»