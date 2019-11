Maisons des aînés : «C’est le prix d’un Club Med!» - Luc Ferrandez

«Ce qui s’en vient en matière démographique, on n’est pas prêt du tout à y faire face. Ça va être le véritable bordel. Savez-vous combien de Maisons d’aînés il va manquer dans quelques années? Il va manquer 85 000 places! Si on utilise la règle de trois avec les chiffres de la Maison des aînés, c’est 85 milliards de dollars d’infrastructures, c’est le budget complet du PQI du gouvernement du Québec. Est-ce qu’il y a quelqu’un assis autour de la table qui va réfléchir à comment on va gérer ça? C'est pas vrai qu'on va pouvoir les mettre dans des Maisons des aînés avec 12 bénéficiaires. Le coût d'opération d'un endroit à 12 bénéficiaires est beaucoup plus élevé qu'un endroit à 100 bénéficiaires»