«Un ministre de la Prospérité de la classe moyenne... On va avoir quoi bientôt? Le ministre des Ambitions nationales?

«Ce qui m'énerve, c'est quand on crée des ministères de toute pièce pour des raisons de marketing. Mona Fortier devient ministre de la prospérité de la classe moyenne. Est-ce assez insignifiant comme titre? On va avoir quoi bientôt? le ministre des Ambitions nationales... le ministre de l'expérience canadienne? C’est complètement ridicule. Et tout ça pour faire quoi? Pour vous convaincre, que évidemment, la priorité, l'obsession du gouvernement Trudeau, c'est la classe moyenne.»