Cogeco Nouvelles en Alberta | Un boycott de la bière québécoise... qui ne fonctionne pas!

Envoyé spécial de Cogeco Nouvelles depuis la fin de semaine dernière, Philippe Bonneville a livré son dernier reportage en lien avec le mouvement indépendantiste provincial albertain, «Wexit».

Il est cette fois question des nombreux Québécois ou de francophones qui habitent en Alberta et qui sont de plus en plus confrontés au sentiment «anti-Québec» qui s'étend dans cette province de l'Ouest.