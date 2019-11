Revue de presse | «Lowe’s sort la scie mécanique et découpe Rona» -Paul Arcand

La nouvelle est tombée mercredi matin: Lowe's fermera 34 magasins au pays: 26 Rona, six de sa propre bannière et deux Réno-Dépôt.

De ces fermetures qui seront finalisées en janvier et février prochain, on compte onze succursales québécoises de Rona et une de Réno-Dépôt.

Dans sa revue de presse, Paul Arcand n'en revenait pas, tout en n'étant pas réellement surpris de la déconfiture de Lowe's au Canada.