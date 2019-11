Cogeco Nouvelles en Alberta | Même des Québécois installés là-bas sont devenus anti-Québec!

«Ce n'est pas du Québec Bashing, on est tannés de payer! Qu'ils fassent ce qu'ils veulent au Québec, mais on ne paiera pas ici. Ça me fait de la peine. Le Québec, ça fait des années qu'il essaie de détruire le Canada: ils ont réussi. Ils méritent ce qu'on dit: c'est la vérité. C'est communiste au Québec. Ils sont en train de dire qu'ils ont un surplus de quatre milliards. Ils ne comptent pas les transferts de l'Alberta. Ils seraient en déficit sans les transferts d'Alberta. C'est ridicule.»