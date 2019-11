55% des universitaires en détresse psychologique… «Un phénomène exagéré?»

Un sondage Léger auprès de 24 000 étudiants montre que 58 % de la population étudiante universitaire souffre d'une grande détresse psychologique.

Selon une enquête panquébécoise de l'Union étudiante du Québec, un étudiant universitaire sur cinq montre des symptômes dépressifs à un niveau où des soins devraient être nécessaires.

Ils ont trois fois plus d'idées suicidaires que la population en général et deux fois plus ont fait des tentatives de suicide.