L'hiver 2019-2020 sera rigoureux et long, selon MétéoMedia

«De la neige, on n'en manquera pas, du froid, on n'en manquera pas et malheureusement, ça va s'étirer probablement passé mars. Ça ressemble un peu à l'hiver dernier qui avait commencé très tôt en novembre. Tout semble indiquer que janvier et février seront rudes. C'est décembre qui n'a pas de signal clair. L'an dernier, on avait connu un novembre vraiment froid avec de la neige et on avait eu une pause en décembre tellement que notre Noël avait été vert. Après ça, c'était reparti de plus belle avec un gros hiver: janvier et février qui s'étaient étirés. Ça pourrait ressembler à peu près à ça.»