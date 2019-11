Catherine Dorion absente au congrès: «Québec solidaire, ce sont de grands manipulateurs»

«Ils nous prennent pour des imbéciles au niveau de la communication. Ce sont des grands manipulateurs. Nous avons eu droit à un autre numéro de Merlin en fin de semaine quand on a essayé de nous faire croire que Catherine Dorion n'était pas au congrès parce qu'elle était beaucoup plus utile dans la circonscription de Jean-Talon. Excusez-nous, vous nous prenez pour des imbéciles. Excusez-nous, c'est un congrès du parti qui est prévu depuis longtemps... Nous avons un message vidéo de Mme Dorion qu'on a bien contrôlé pour éviter les dérapages et les distractions de Mme Dorion... On ne voulait pas qu'elle dérange en fin de semaine. Peut-on se le dire? C'est fort en maudit.»