Opération Sous Zéro 2019: «Des résultats extraordinaires»

Le 31 octobre dernier, Paul Arcand et le 98.5 conviaient les auditeurs à contribuer à l'«Opération Sous Zéro 2019» au profit du Centre communautaire Hochelaga et dans le but bien précis de vêtir convenablement les enfants à l'approche de la saison froide.

Le directeur du centre Roland Barbier avait de très bonnes nouvelles à partager lors du bilan, vendredi matin.

«L'an passé, on a habillé 4500 enfants et cette année on a pu distribuer à 4920 enfants des habits de neige neufs, de qualité, des bottes, des tuques et des mitaines». Il a fait froid de bonne heure. C'est extraordinaire.»