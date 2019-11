Airbnb : «Bravo au gouvernement d’intervenir» - Alexandre Taillefer

«Je suis d’accord, 12 000 logements dans les quartiers centraux ont été perdus. Montréal, c’est la 35e ville Airbnb dans le monde. Enfin, on distingue le commercial du résidentiel et on applique au commercial, toutes les règles d’un vrai hôtel. D’ailleurs, Airbnb a dû faire ses propres règles parce qu’il y a eu cinq morts en Californie à l’Halloween et il y a beaucoup de cas de prostitution, de vente de drogues et les fêtes à répétition. Bon débarras, bye bye Airbnb!»