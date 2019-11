«Le problème, ce n'est pas le centre de tri, le problème, c'est ce qui en rentre et c'est ce qui en sort.»

Montréal a inauguré, mardi, son nouveau centre de tri des matières recyclables.

À la fine pointe de la technologie et représentant un investissement de 45 millions de dollars, le centre situé à Lachine pourra traiter jusqu'à 100 000 tonnes par année et recevra plus de la moitié des matières recyclables collectées dans l'agglomération.

Si Alexandre Taillefer déplorait que le verre soit encore pour le moment envoyé en enfouissement, est-ce que le nouveau centre parviendra à convaincre Luc Ferrandez de recommencer à recycler?