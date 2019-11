Déneigement à Montréal: certaines contraventions ne seront pas émises...

«Est-ce que j’aurais eu le même réflexe? Je ne pense pas que j’aurais allumé, que j’aurais pris mon véhicule et que je l’aurais placé comme une espèce de bouclier. Beaucoup de gens m’écrivent en me disant : Est-ce que la compagnie d’assurances va payer parce qu’il a provoqué les dommages? Je ne suis pas un expert, mais j’imagine et j’ose croire que la compagnie d’assurances va avoir assez de jugement pour ne pas pénaliser financièrement un homme qui vient de sauver des vies.»