«C'est le temps que Cherry s'en aille» -Paul Arcand dans sa revue de presse

«Le plus aberrant c'est que Radio-Canada, la CBC, le réseau anglais public ait toléré des propos comme ça. T'aurais des propos concernant les Canadiens du reste du pays comme ceux que Cherry a tenus et ce serait un commentateur francophone à la télé de Radio-Canada, je peux vous dire que ça brasserait plus que ça. Il s'en est pris aux immigrants. Il a dit qu'il ne regrettait rien.»