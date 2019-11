Jolin-Barrette aurait avisé Legault? «C'est plutôt le phénomène inverse»

«J'espère que personne ne croit la version de SJB quand il prétend qu'il a pris la décision et qu'il en a informé le premier ministre. Oubliez ça. M. Legault a abrillé l'affaire en disant: on s'est parlé et on a décidé que... Mais, si vous croyez vraiment qu'un ministre prend une décision et qu’il avise le premier ministre... C’est plutôt le phénomène inverse.»