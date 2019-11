Revue de presse de Paul Arcand: Catherine Dorion joue à la victime après s’être démarquée par ses niaiseries

«Catherine Dorion, elle se distingue et se démarque par ses niaiseries et non par ses interventions politiques. Et là, elle joue à la victime et ça, j’avoue, que ça me tape un peu sur les nerfs… Comme son histoire de déguisement à l'Assemblée nationale, faut le faire. Il faut peut-être lui rappeler qu'elle est députée. Si elle ne voulait pas le devenir, elle avait juste à ne pas se présenter. Elle reproche aux médias d'exploiter les affaires de façon sensationnelle alors qu'elle-même contribue à ça. Elle provoque avec des niaiseries. Elle attire l'attention. C'est comme un enfant.»