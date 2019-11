Les meneurs du Canadien doivent-ils parler français?

La question revient périodiquement sur le tapis : les joueurs du Canadien de Montréal doivent-ils parler en français?

Le chroniqueur Brendan Kelly, du quotidien The Gazette, soutenait lundi dans sa chronique What the Puck que les leaders non francophones de la formation devraient savoir minimalement s’exprimer en français. Pas le joueur de quatrième trio qui va demeurer seulement 18 mois à Montréal, mais bien les meneurs de la formation.

Kelly, un journaliste anglophone bilingue, a précisément visé le capitaine Shea Weber, le gardien vedette Carey Price et la bougie d’allumage qu’est Brendan Gallagher. Tous des Canadiens nés dans l’ouest du pays. Price et Gallagher n’ont jamais joué ailleurs qu’à Montréal.

En entrevue avec Patrick Lagacé et Philippe Cantin à l’émission Le Québec maintenant, Kelly a précisé sa pensée.