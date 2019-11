Le système de paie Phénix a contribué à un drame évitable, selon la coroner

«Il n'y a personne qui va me faire avaler que l'insécurité financière ne contribue pas à une détresse émotionnelle et à une détresse psychologique chez une employée. Madame, elle est un bon deux mois et demi, trois mois sans savoir quelle va être sa paye et quel montant sera sur sa paye. Elle partage aux ressources humaines qu'elle ne sera pas en mesure de rencontrer ses paiements hypothécaires.»