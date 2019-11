Photo de Catherine Dorion : «Pourquoi gaspiller son capital avec des niaiseries pareilles?» - Lise Ravary

Pour souligner l’Halloween, la députée solidaire Catherine Dorion a publié une photo d’elle-même «déguisée» en députée de l’Assemblée nationale.

Sur la photo, la députée de Québec solidaire a troqué ses bottes Doc Martens et son t-shirt pour une tenue tailleur-jupe courte et talons hauts. Elle est assise sur le pupitre central du Salon rouge, entre les drapeaux du Canada et du Québec, avec l’inscription «Joyeuse Halloween».

Évidemment, cette photo a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux.

Au micro de Paul Arcand lundi matin, Lise Ravary a commenté la publication de cette photo.