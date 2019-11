«On teste des poteaux qui vont casser, mais qui vont quand même nous permettre de travailler» -Éric Martel PDG Hydro-Québec

Le courant devrait être rétabli pour tous les clients d'Hydro-Québec d'ici mardi, selon la société d'État.

Entre-temps, le nombre de clients d'Hydro-Québec toujours privés de service s'élève à plus de 57 500, en matinée, lundi.

Plus de 450 équipes d'Hydro-Québec s'affairent à réparer les pannes dans les régions touchées, dont en Estrie et dans le Centre-du-Québec avec respectivement 11 000 et 10 000 abonnés privés d'électricité.

Au micro de Paul Arcand, lundi matin, le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel a parlé des différentes stratégies pour sécuriser le réseau de distribution à l'ère des changements climatiques.