«Les Caquistes me disent qu'ils ne se transformeront pas en gouvernement Géant vert» -Bernard Drainville

«On parle de centaines de millions de dollars... Ils vont prendre une partie de cet argent pour électrifier les transports, les bâtiments, les procédés de fabrication dans les usines. Ils vont se servir de cet argent-là pour développer une économie verte. Les Caquistes me disent et insistent: On ne va pas se transformer en gouvernement Géant vert... Ils veulent que leur plan climatique soit aussi un plan économique.»