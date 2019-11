Revue de presse: L'Halloween, suite et... fin?

«Quelle leçon tirer de tout ça? Personnellement, ça demeure d'abord une décision de parents. Ce n'est pas une ville qui interdit ou pas. On n'est pas tous tatas. On voit bien si ça n'a pas d'allure, si on ne peut pas passer dans les rues parce qu'il pleut ou s'il vente trop, on s’ajuste. On a dit aux enfants, cette année, ce ne sera pas comme les années auparavant en raison de la météo... On dit souvent que l'État est partout, que l'État vient nous prendre par la main. C'est parce qu'on veut ça aussi. On veut que quelqu'un décide à notre place, même dans nos affaires qui, humblement, relèvent de nos propres décisions.»