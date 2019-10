François Legault veut qu'on accouche d'une conclusion pour Jean Charest

Dans sa revue de presse, Paul Arcand a non seulement révisé journaux et autres organes d'information, il a consulté le livre PLQ inc. qui décrit le financement du parti libéral du temps de Jean Charest.

«L’avantage, c’est de pouvoir mettre un certain nombre de choses en perspective. Marc Bibeau a transformé la façon de faire du financement au parti libéral et on a les détails précis sur ce mode de financement», expliquait-il.