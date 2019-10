«Je suis un love addict» – Luc Lavoie

«Je suis un ‘’love addict’’. Quand je tombe en amour, je suis vraiment en amour. Je suis un passionné. L’amour est probablement l’état euphorisant le plus satisfaisant qu’on puisse imaginer. Il se trouve dans l’amour une sorte d’électricité. Les couples qui durent, ils ont des batailles, ils ont des guerres… je pense qu’en vieillissant on devient un peu plus raisonnable face à ça. L’amour est un domaine où la raison n’a pas beaucoup de place»